Benevento, il Fatebenefratelli ospita l’Orchestra SIRIO

Giovedì 29 Giugno alle ore 19.45, nell’ambito delle iniziative per il 130° dalla Fondazione dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli, l’Auditorium Fra Pietro Maria dè Giovanni (in viale Principe di Napoli a Benevento) ospiterà l’Orchestra SIRIO diretta dal Maestro Sergio Fanelli.

Si tratta di un omaggio che il Superiore Fra Lorenzo Antonio Gamos ha voluto fare all’intera comunità dei Fatebenefratelli di Benevento ed ai cittadini del capoluogo sannita che potranno accedere liberamente fino ad esaurimento posti.

Nel corso della serata saranno proposte musiche di Stamitz, Bizet, Menken, Hartmann e Shostakovich, eseguite dai giovani allievi del M° Fanelli, sotto l’attenta ed esperta guida del Primo Violino e maestro collaboratore Alba Paradiso.

Sin dagli esordi l’Orchestra d’Archi Sirio ha raccolto consensi ed elogi, sia per la modalità innovativa di portare esperienza pratica nel percorso formativo di allievi musicisti, sia per l’indiscutibile qualità delle esibizioni, raggiunta grazie al costante impegno di tutti i partecipanti al progetto.

L’eccellenza di questa giovane realtà, dall’età media di 15 anni, è testimoniata dalle collaborazioni con affermati musicisti di fama nazionale che prestano volentieri il loro talento in veste di solista, riconoscendo l’unicità dell’iniziativa, e dalla partecipazione a rassegne e concorsi nazionali e internazionali come il Terzo Concorso Internazionale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori in Pagani (SA), dove hanno conquistato il primo posto nel 2018 e quest’anno alla XX edizione del Concorso Nazionale di musica “Flegreo” dove l’Ensemble sannita ha vinto il primo premio, mentre il giovane clarinettista solista Leandro Fanelli si è aggiudicato il premio speciale della giuria come migliore strumentista a fiato.

L’orchestra è sempre in prima linea anche per le iniziative sociali, come la raccolta fondi effettuata per le popolazioni africane del Benin del 2020.

L’ ideatore , il M° Sergio Fanelli diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio di Musica di Benevento in Viola e Violino, ha collaborato con i più grandi direttori d’orchestra e compositori di primo piano come i Maestri Muti, Giulini, Sinopoli, Ughi e Morricone.