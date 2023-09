Benevento, presentazione del libro “Riscoprire il fuoco”

Riscoprire il fuoco”, è una pubblicazione, edita da “Realtà Sannita”, nata a conclusione degli incontri guidati da Alberto Barlocci, docente presso la Facoltà di diritto ed educazione

dell’Universidad Catolica del Norte in Cile, che hanno visto impegnati per circa due anni, docenti e allievi dell’Iti Lucarelli.

L’iniziativa, voluta, pensata e creata da Daniela Collarile, Rossella Matrangolo e Graziella Sorgente, nasce dalla trascrizione di un ciclo di conversazioni “a distanza” tenute dal prof. Barlocci su tematiche di respiro globale. Un viaggio interessante e propositivo

che, percorrendo gli episodi fondamentali della storia, ha affrontato argomenti di economia e politica di grande attualità. Il testo, in linea con le direttive dettate dalla legge 92/2019, si pone come approccio innovativo all’insegnamento dell’educazione civica e costituisce, al contempo, un innovativo ed efficace sussidio didattico, utile per accompagnare e far riflettere le nuove generazioni su tematiche di strettissima attualità e per conseguire

piena coscienza civica. Il volume verrà presentato il 7 settembre prossimo, alle ore 11.30, presso l’open space dell’Iti Lucarelli, in Viale S. Lorenzo, Benevento.

Nel corso della convention, ci sarà un collegamento via Skype con il prof. Alberto Barlocci che dal Cile, sollecitato dalle domande dei presenti, ripercorrerà le tappe fondamentali di questo lungo e interessante viaggio attraverso l’attualità