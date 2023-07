Benevento, risultati degli scavi in piazza Cardinale Pacca

Altra Benevento ha inviato oggi una lettera al Soprintendente Archeologico, Gennaro Leva, per chiedere di rendere pubblica la relazione ufficiale sui risultati degli scavi in piazza Cardinale Pacca.

La lettera è stata inviata per conoscenza al sindaco Clemente Mastella e al vice sindaco Francesco De Pierro.

Ecco il testo

“Illustre Soprintendente, scriviamo per chiederLe di rendere nota ai cittadini la recente relazione del Funzionario Archeologo sui reperti rinvenuti in piazza Cardinale Pacca di Benevento a seguito degli scavi effettuati dal 20 aprile al 23 giugno scorso.

L’atto è stato iscritto al protocollo della Soprintendenza in data 21 luglio con il numero MIC SABAP-CE 0015335-A

I cittadini di Benevento e non solo, che hanno mostrato grande attenzione per i sondaggi effettuati, hanno il diritto di sapere, finalmente, dopo oltre tre mesi, cosa è stato trovato.

In particolare vogliamo capire a quale età risale il “piano pavimentale in tessere di mosaico in terracotta” e qual era la funzione della “struttura voltata in grandi blocchi di tufo con lo specus in grandi blocchi litici”.

Siamo convinti che anche il sindaco Mastella che vanta “L’esemplare dialogo istituzionale con la Soprintendenza”, condivide questa nostra richiesta per consentire ai cittadini amministrati di conoscere la storia della città e il grande potenziale di sviluppo turistico.