Benevento, torni autonoma la Camera di Commercio

“L’importante odierna intesa mi convince ancora più della necessità di avviare una campagna per riformare la norma, tutt’altro che sagace, sulla fusione delle Camere di Irpinia e Sannio. La provincia di Benevento deve tornare ad avere una Camera di Commercio autonoma, correggendo un’osmosi a freddo che non abbiamo mai condiviso e in questa direzione politica ci muoveremo”, è quanto affermato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella a margine della firma, stamane del protocollo d’intesa tra Camera di Commercio e Comune di Benevento che consentirà alle imprese della città, oggetto di variazione toponomastica, di poter fruire gratuitamente del cambio di sede legale e operativa. Le attività produttive che sono state interessate dalla riforma toponomastica nelle contrade cittadine risparmieranno un costo che era previsto in 18 euro per le imprese individuali e in 30 euro per le società.

Il memorandum, che si compone di sette articoli, è stato sottoscritto stamane presso la sede dell’Ente Camerale dal sindaco di Benevento Clemente Mastella e dal commissario straordinario Camera di Commercio Irpinia-Sannio Girolamo Pettrone, alla presenza dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Benevento Molly Chiusolo, della delegata alle Politiche per le contrade Loredana Iannelli e del segretario della Camera di Commercio Luca Perozzi. A margine della cerimonia, il Commissario ha donato al Sindaco la Solidus Aureus, medaglia-simbolo della Camera di Commercio con il motto ‘Studio opera progressio’.

“La Camera di Commercio Irpinia Sannio – spiega il commissario Pettrone – in un momento economico così delicato per il tessuto economico produttivo locale, ha ritenuto opportuno raccogliere l’invito formulato dal Sindaco del Comune di Benevento, Clemente Mastella. Oggi, con la stipula del Protocollo d’intesa, si definisce un percorso di collaborazione istituzionale avviato alcuni mesi fa, quando, su richiesta del Comune di Benevento, l’ente camerale ha trasmesso un primo elenco delle circa 2000 imprese interessate dalla modifica della toponomastica. L’accordo prevede che alcun costo graverà sulle aziende, sia per la variazione dell’indirizzo della loro sede e/o unità locale dal Registro delle Imprese, i 18,00 euro per le imprese individuali ed i 30,00 per le società saranno infatti a totale carico dell’ente camerale, sia per i tempi legati agli adempimenti burocratici. Per quanto possibile, nel rispetto delle funzioni istituzionali dell’Ente e di quelle legate al mio temporaneo incarico, continuerò ad appoggiare, promuovere e supportare ogni valida azione volta a favorire le realtà imprenditoriali del Sannio e dell’Irpinia, anche sperimentando nuovi approcci operativi che dovessero provenire dal territorio di riferimento”, conclude Pettrone.

Il sindaco Mastella ha poi elogiato “lo spirito di leale e efficace cooperazione istituzionale che ha generato, in questo caso, un risultato dagli effetti concreti e tangibili per molte imprese della città di Benevento che potranno fruire gratis di un servizio e adeguare il nome della strada dove hanno sede con rapidità e senza costi”.