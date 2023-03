Benevento, volontari al lavoro per il Teatro Romano.

Intervento per il decoro e pure un atto d’amore per il Teatro Romano di Benevento: erano in molti stamani che si sono dati da fare per la pulizia straordinaria dell’area archeologica nel cuore del rione Triggio rispondendo all’appello del Fai, presieduto da Ferdinando Ielardi, con la collaborazione dei Lions. La rimozione e la raccolta soprattutto di erbacce ma anche di rifiuti ha accompagnato i lavori di restauro nella facciata d’ingresso, dinnanzi la biglietteria. Lavori che sono stati ordinati dalla direzione del Teatro con Giacomo Franzese e dalla Soprintendenza a seguito delle intense piogge che si erano accanite particolarmente contro quelle mura. L’intervento dei volontari del Fai ha rappresentato anche l’occasione per il già direttore del Teatro, Ferdinando Creta, di illustrare le prossime iniziative che vedranno come scenario di fondo proprio il monumento. Creta ha infatti comunicato che è in corso un intenso lavoro per riportare nei mesi estivi la lirica a Benevento, che per decenni ha avuto proprio quel fondale straordinario. Scontato poi l’impegno per portare nuove messe in scena teatrali, sebbene al momento non si possa ancora dare per scontato l’esito positivo. Confermata invece la rassegna jazz. Creta ha quindi espresso l’auspicio che per il mese di giugno il Teatro Romano possa ” liberarsi” dalle impalcature ed essere comunque pronto ad accogliere la tappa per il Premio Strega Edizione 2023 prima della finale tradizionale a Villa Giulia nella Capitale. Si lavora ad un progetto di videosorveglianza e al ripristino di un impianto di illuminazione del teatro.

Sull’iniziativa dedicata alla pulizia straordinaria, intanto, Ielardi del Fai ha commentato: “E’ da tre anni che prosegue la collaborazione con questa direzione per valorizzare e rendere sempre più fruibile il Teatro Romano. Cerchiamo di essere utili nel rilancio di questo sito”.

Creta ha commentato così il lavoro delle associazioni: “Il recupero del bene è nello stesso tempo dimostrazione del senso di appartenenza della città. Va avanti da anni. Il Teatro entra nelle coscienze dei beneventani. Va avanti il processo di valorizzazione di questo sito che forse si era interrotto”. Sui lavori al Teatro il direttore ha sottolineato: “Per anni non aveva ricevuto la manutenzione straordinaria. Gli scavi nei pressi della Chiesa Santa Maria della Verità sono stati risolti con straordinaria capacità di intervento architettonico”. Sull’impalcatura dinanzi la biglietteria Creta ha chiarito: “Sono lavori di somma urgenza. Durante l’ultima allerta meteo con i Vigili del Fuoco abbiamo dovuto iniziare dei lavori di restauro per rimettere in sicurezza tutto”.