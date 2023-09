Calcio: falsa partenza per l’Avellino. Il Latina passa 0-2

Inizia nel peggiore dei modi il campionato 2023-24 dell’US Avellino. I Lupi escono sconfitti 0-2 per opera del Latina, squadra veloce e compatta, molto abile a sfruttare i troppi spazi lasciati aperti dal centrocampo e dalla retroguardia avellinese. Non viene ripagato al meglio lo spettacolo offerto dai tifosi, con una splendida coreografia offerta dalla Curva Sud, oltre al solito, ma mai scontato, incitamento per 90 minuti.

Al minuto 7 occasionissima per l’Avellino, con Marconi che spreca dal limite dell’area, dopo l’ottima sponda di Patierno.

Al 21esimo altra chance per i Lupi, con Tito che di prima intenzione, tenta la conclusione dalla trequarti, trovando attento l’ospite Cardinali, il quale blocca in due tempi. Due minuti dopo punizione da ottima posizione per l’Avellino, con Dall’Oglio che manda di poco al lato.

Al minuto 28 passa in vantaggio il Latina, con l’ex Fella, che con un pallonetto di testa insacca alle spalle di un colpevole Ghidotti. L’estremo difensore dei Lupi è apparso decisamente incerto ed ha peccato nella lettura di un cross piuttosto lento e telefonato proveniente dalla fascia destra.

La seconda frazione si apre con l’Avellino in attacco ed il Latina pronto a sfruttare gli spazi lasciati dai padroni di casa, in chiara proiezione offensiva.

Al minuto 67 altra ghiotta occasione sciupata dall’Avellino. Palmiero recupera palla, Sgarbi raccoglie e serve con un filtrante Patierno il quale, solo davanti a Cardinali, tenta un pallonetto che esce ben oltre la traversa.

Al 74esimo ennesima palla gol per l’Avellino, ancora con Patierno; il numero 9 fa tutto da solo. Resiste ad una carica, si gira su se stesso al limite dell’area e calcia un diagonale rasoterra che esce di pochissimo alla sinistra di Cardinali.

Ancora Avellino pericolosissimo; questa volta solo il palo nega la gioia del gol ai padroni di casa. Siamo al minuto 81 ed a sfiorare la marcatura è Gori, che raccoglie di testa il cross di Cionek.

Sul finire del match arriva la doccia fredda: il Latina raddoppia con Fabrizi, entrato solo pochi minuti prima. Il tiro del numero 29 pontino trova una deviazione che innesca un pallonetto che beffa per la seconda volta Ghidotti. E’ il minuto 91.

A nulla valgono i tentativi di sortite offensive dell’Avellino. Allo scoccare del 95esimo minuto il direttore di gara Diop decreta la fine del match. Il campionato dei Lupi inizia allo stesso modo nel quale è terminato quello precedente. Uno 0-2 bruciante e deludente, soprattutto per la prestazione. La squadra è apparsa molto pimpante soltanto nei primi 20 minuti di gioco. Successivamente gli ospiti hanno preso coraggio e approfittato di una grossa lacuna difensiva.

Certamente non il migliore degli esordi, ma il campionato di Serie C è lungo ed imprevedibile. La speranza è che si tratti di un semplice incidente di percorso.