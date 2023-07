Campania, allerta meteo per ondate di calore

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso per ondate di calore emanato dal Ministero della Salute e dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per prevenire gli effetti dell’innalzamento delle temperature sulla salute dei cittadini.

In particolare nella giornata di domani, domenica 9 luglio, sulla città di Napoli si prevedono condizioni metereologiche da bollino Giallo (una condizione che pre-allerta i servizi sanitari e sociali): la colonnina di mercurio potrà arrivare a toccare, nelle ore più calde della giornata, i 37 gradi. In questi casi le fasce più a rischio sono le persone anziane, i neonati e i bambini, le donne in gravidanza, gli ammalati cronici e le persone senza fissa dimora.

La Sala Operativa della Protezione Civile raccomanda di evitare di uscire tra le 11 e le 18, di assicurarsi una idratazione costante bevendo molto, di mangiare frutta fresca e indossare indumenti leggeri nonché di evitare l’attività fisica.

Cercare di limitare l’uso dell’auto o di evitarla per lunghi tragitti nelle ore più calde della giornata e di prestare attenzione ai bambini, assicurandosi che siano in posti arieggiati, non esposti al sole e che bevano adeguatamente acqua. Prestare attenzione agli animali domestici.