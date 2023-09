Capocastello, “Memorie in prospettiva”: storie e personaggi che fanno il territorio

Sono passati 14 anni da quando, con occhi molto discreti e semplici dispositivi audiovisivi, alcuni autori hanno esplorato e raccontato il territorio attraverso le storie, i personaggi e i luoghi legati a Mercogliano e, in qualche modo, al Festival Internazionale di Artisti in Strada che, un tempo non molto lontano, prendeva vita tra i vicoli dell’antico borgo medievale di Capocastello.

L’associazione Castellarte ha deciso di far rivivere quelle storie satelliti di vita quotidiana che ruotavano intorno all’orbita della manifestazione artistica, in “Memorie in prospettiva”, con la proiezione dei cortometraggi realizzati nel 2009 in occasione del workshop “Mercogliano tra Antropologia e cinema del reale”, curato da Carlo Preziosi. La proiezione, alla quale parteciperanno anche alcuni degli autori che hanno realizzato le opere audiovisive, avrà luogo nel giardino della chiesa di San Francesco a Capocastello, Mercogliano (AV), mercoledì 6 settembre 2023 alle ore 19:00.

Attraverso le peculiarità del cinema etnografico e del cinema del reale, capaci di cogliere elementi chiave della complessità antropologica degli eventi sociali, gli autori hanno racchiuso nelle riprese, poi selezionate e montate dagli stessi film maker partecipanti al workshop guidati dai montatori Gianni Papa e Angelo Penna, con la supervisione del regista Gabriele Palmieri, quei piccoli dettagli carichi di significato che caratterizzano il popolo e il territorio, tanto nella partecipazione alla vita collettiva, quanto nell’individualità del singolo protagonista.

Interverranno nel corso della proiezione, oltre ad alcuni degli autori dei cortometraggi, la presidente dell’associazione Castellarte, Marianna Di Gaeta, insieme al vicepresidente Giuseppe Ragucci, al quale è affidata la conduzione dell’iniziativa. Per i saluti istituzionali ci saranno il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, accompagnato dalla consigliera delegata alla Cultura, Barbara Evangelista. Parteciperà anche il parroco di Capocastello, Don Vitaliano Della Sala. Ospiti della rassegna saranno il giornalista e docente di Lingua e Letteratura italiana, Paolo Speranza, e il docente di Sociologia e Politiche Sociali, Antonello Petrillo. Introdurrà la proiezione il curatore del workshop dal quale hanno preso vita i cortometraggi, l’antropologo Carlo Preziosi. L’aperitivo sarà offerto da Osteria “I Santi”.