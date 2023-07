Casalbore, tutto pronto per l’Art Festival

Nell’ambito della IV edizione del Casalbore Art Festival che, come ogni anno, si terrà nel paese irpino l’8 e il 9 agosto, oggi si apre l’iscrizione al concorso rivolto a pittori, grafici, scultori che abbiano un’età minima di 14 anni.

L’inaugurazione dell’esposizione delle opere dei partecipanti alla gara avrà luogo all’interno della Torre Normanna del Castello di Casalbore (AV) l’8 agosto alle ore 19,30 e proseguirà nella medesima sede fino al 9 agosto, per l’intera durata dell’Art Festival. Sarà consentito esprimere la propria preferenza fino alle 16 e 30 del giorno 9.

I voti saranno calcolati in base alle preferenze della giuria popolare sommate, in modalità ponderata, a quelle di una giuria esterna composta da professionisti, i quali daranno un peso determinante alla decretazione del vincitore.

Il tema di questa seconda edizione è “LA PORTA”.

La porta nella sua accezione più ampia: chiusa o aperta, rotta o nuova, come metafora della percezione e dell’accesso all’emotività e alle possibilità dell’esistenza. Con o senza chiave, con la chiave sbagliata o quella giusta, la soluzione a cui poter bussare, da poter sbattere o spalancare, serrare o dislocare. L’ingresso per il paradiso, per l’inferno o, semplicemente, la porta di casa, pesante o leggera, colorata o nera, in legno o di plastica. Ogni significato attribuito al tema, metaforico o concreto, è bene accetto.

Di seguito il regolamento da rispettare per l’accesso al concorso:

Misura delle opere: minima 35×50 cm – massima 60×80 cm.

Tecnica ammessa: pittura, grafica, quadro materico, illustrazione digitale, scultura.

Per proporre la propria partecipazione al concorso è possibile contattare Fabio Corso al seguente indirizzo email “fabi.impressioniart@gmail.com” o al numero: 3479160487.

Termine di scadenza per iscriversi: 28 LUGLIO, ma la consegna è possibile fino a prima dell’inizio della competizione artistica, l’8 agosto.

Limite massimo numero di iscritti: 30.

La partecipazione al concorso richiede solo una quota per le spese di organizzazione di 10 EURO, da versare al momento della consegna dell’opera.

I primi tre classificati al concorso otterranno una targa di riconoscimento, mentre al primo classificato è destinato anche un premio in denaro pari a 500 euro.

NB: Le opere presentate saranno restituite all’artista che le ha realizzate.

L’organizzatore, inoltre, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni

responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere e alle persone, che

possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione.

Si ringrazia la “Pro loco Pangea Casalbore” per il patrocinio dell’evento, il Comune di Casalbore e l’associazione “Museo dei Castelli” per le concessioni gratuite degli spazi e della Torre.