Castel Baronia, appuntamento con il 31^ Motoraduno locale

Il Moto Club Easy Rider Baronia organizza il 31^ Motoraduno della Baronia, previsto per Sabato 29 e Domenica 30 Luglio a Castel Baronia, località Giuliano.

Sabato 29 dalle ore 17.30 è previsto un omaggio floreale al monumento dei caduti motociclisti vittime della strada, sito in Grottaminarda. Dopo una piccola preghiera e si procederà verso Castel Baronia per un aperitivo offerto dal bar gelateria “Zitola”. Rientro in area raduno per pizza, birra e panini in compagnia del gruppo musicale “Gran Juke Box”. A seguire Music live con dj “El Taver”.

Domenica 30 Luglio dalle ore 9.00 si terrà il 31^ motoraduno della Baronia in compagnia della dolce musica di Francesco. Durante la grande sfilata, alle ore 12.00, ci saranno due aperitivi offerti dal “Crazy Time” a Castel Baronia e dal “Roots Pub” a Carife.

Un evento da non perdere.