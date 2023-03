Controlli dei servizi di ristorazione delle mense scolastiche, chiuse 9 cucine

Negli scorsi giorni il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha svolto una serie di controlli a livello nazionale con l’obiettivo di verificare i servizi di ristorazione e gestione nelle mense degli istituti scolastici.

L’esecuzione delle attività ha interessato un migliaio di mense scolastiche, operanti in strutture di ogni ordine e grado, dagli asili nido fino agli istituti superiori. Le forze dell’ordine hanno segnalato molteplici violazioni penali e amministrative, con conseguenti sanzioni a causa di una cattiva gestione degli alimenti e delle condizioni igieniche.

E’ stata inoltre disposta la sospensione dell’attività di 9 aree cucina per carenze igienico-sanitarie e strutturali, come la presenza diffusa di umidità e formazioni di muffa. Gli accertamenti hanno rilevato l’impiego inappropriato di ingredienti di minore qualità rispetto a quella pattuita nei contratti stipulati con i comuni, come il Parmigiano DOP sostituito con altri formaggi, uova convenzionali anziché da agricoltura biologica e prodotti congelati al posto di quelli freschi. In alcuni casi addirittura l’assenza di uno degli ingredienti, come presso un istituto in provincia di Caserta dove agli alunni è stato somministrata “pasta e patate” senza la presenza delle patate.

Gran parte delle infrazioni ha riguardato carenze strutturali dei locali o la mancata attuazione della tracciabilità e della presenza di allergeni, requisiti fondamentali per prevenire possibili episodi di intossicazione e reazioni allergiche.