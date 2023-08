“Conversazioni in Irpinia”, al via la seconda edizione.

Anche quest’anno si terrà l’iniziativa “Conversazioni in Irpinia”, dedicata a chi ha deciso di “restare”, con tutte le problematiche connesse a tale verbo, in territorio irpino.

L’evento è articolato in otto incontri, che si terranno dal mese di marzo fino a novembre; saranno momento di riflessione e confronto tra chi, professionisti e non, ha deciso di non abbandonare questo territorio. Inoltre, all’incontro sarà presente un momento dedicato alla lettura di chi ha trascorso tempo a ricercare e scoprire l’Irpinia, lasciando testi e poesie che non vanno dimenticate.

Molteplici sono i motivi che hanno spinto e spingono le persone a sradicarsi da questo posto per far fronte alle palesi difficoltà o all’incapacità che questo territorio ha di soddisfare le necessità economiche e personali.

La rassegna, ideata e diretta da Emilia Bersabea Cirillo e Franco Festa, e promossa dalla Provincia di Avellino con il Coordinamento Tecnico- Scientifico del Museo Irpino e della Biblioteca “S. e G. Capone”, si inserisce nelle attività di promozione e valorizzazione della Biblioteca.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero fino a esaurimento posti.