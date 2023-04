Del.Fes Avellino, le parole di Daniele Sandri in conferenza stampa

Riparte l’IVPC DelFes Avellino dopo la vittoria conquistata contro il Teramo. 6 vittorie in nove gare della gestione di coach Andrea Crosariol, che si sta rivelando come vero artefice della crescita della squadra irpina. Il valore del tecnico è stato sottolineato anche da Daniele Sandri in conferenza stampa, ecco le sue parole:

“Era una partita difficile perché venivamo da una settimana complicata con infortuni e pedine da recuperare. Alla fine, durante la partita, siamo riusciti a tener botta, a portarla a casa. Avremo altre 3 partite che devono consentirci di aumentare la crescita, di prepararci al meglio alla fase decisiva e di concludere al meglio questa stagione”.

“Portare giocatori con esperienza può aiutare. Nella gara scorsa Eliantonio ha fatto canestri molto importanti, ma tutti stanno dando tanto. Ho dato apporto a rimbalzo che ha dato sicurezza. Anche il buon Verazzo è riuscito a dare sicurezza a rimbalzo. In queste fase finali bisogna dare tutti un apporto, che diventa decisivo con la continuità. I protagonisti possono cambiare, ma l’obiettivo è di tutti. Siamo riusciti a risalire, a raddrizzare una situazione complicata, a stabilizzarla con l’arrivo dell’allenatore, che ci ha dato una svolta in certe situazioni. Ora che siamo stabili e che sappiamo dove andremo a finire c’è solo da capire cosa fare per portare a casa l’unico risultato che resta a disposizione, ovvero la conferma nel torneo”.