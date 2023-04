Domicella, 49enne ritrovato senza vita

Indagini ancora in corso per capirne di più sulla morte di un 49enne, trovato senza vita vicino la porta della sua abitazione a Domicella, in provincia di Avellino.

A lanciare l’allarme é stato un amico della vittima, che ha scoperto il corpo sulle scale che portano all’ingresso dell’abitazione.

I sanitari del 118 hanno raggiunto il luogo indicato ma non hanno potuto fare nulla. Sul posto sono giunti i carabinieri e il pm della Procura di Avellino, Massimo Del Mauro, che ha disposto accertamenti medico-legali per far luce sulle cause del decesso.

L’abitazione, in cui l’uomo viveva da solo, è stata posta sotto sequestro giudiziario. Le indagini per ora non escludono alcuna pista, anche se la pista della violenza sembrerebbe essere esclusa.