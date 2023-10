Expo Ferroviaria 2023: Firema presenta le nuove carrozze Intercity notte

Nata a Caserta, in Campania, Firema vanta 90 anni di esperienza nella progettazione e produzione di veicoli ferroviari.

La società è oggi controllata dal Gruppo Titagarh, che ne detiene le quote di maggioranza, insieme ad INVITALIA, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., società per azioni e partecipata al 100% dal Ministero dell’economia e delle finanze, che ha creduto e continua a credere in Firema supportandone lo sviluppo con investimenti importanti. Con l’acquisizione da parte del gruppo ferroviario multinazionale Titagarh (2015) e l’entrata di Invitalia S.p.A. (2022), oggi Firema ha la solidità finanziaria necessaria per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

In forte espansione commerciale ed industriale vanta due sedi: quella storica di Caserta – sede amministrativa e produttiva – localizzata nelle aree degli stabilimenti ex FIORE e ex Officine Meccaniche Casertane per una superficie di circa 370 000 m² di cui circa 30 000 m² destinati alla produzione di carri merce; e la nuova sede distaccata di Savona, operativa da gennaio 2020, in cui è situato l’Ufficio Ingegneria. Settori produttivi: treni per ferrovie metropolitane, treni per ferrovie suburbane, carrozze passeggeri, carri merci di vari tipi (intermodali, pianali, sponde alte, Shimmns).

Ad ispirare Firema sono il Made in Italy e i suoi valori: affidabilità, efficienza, senso di responsabilità e una continua ricerca verso la perfezione, sia tecnica che estetica. Un impegno che si legge in ogni veicolo relizzato, dove le prestazioni si sposano con un design d’alto livello, frutto del lavoro congiunto con i più importanti studi di design internazionali. L’acquisizione da parte di Titagarh Rail System Limited (TRS) ha dato nuovo impulso all’azienda per crescere nel panorama internazionale, anche se le radici restano salde nel territorio d’origine: la Campania, ancora oggi fulcro dell’innovazione per il settore ferroviario e aerospaziale a livello europeo.

Solidità ma anche voglia di cambiamento per Firema che ha registrato un 2023 ricco di grandi commesse nazionali e internazionali. Il nuovo logo e i nuovi strumenti di comunicazione che vi ruotano attorno raccontano proprio questo. Al loro interno c’è italianità, ma al contempo internazionalità e dinamicità. C’è la forza della squadra. C’è una ricerca per l’eccellenza che caratterizza da sempre la produzione Firema.