Grottaminarda, “Arancia Meccanica” colpisce ancora.

Terribile l’episodio avvenuto a Grottaminarda, una scena da “Arancia Meccanica”, picchiati legati e derubati. Ricorda molto un episodio avvenuto pochi giorni fa ad Atripalda, dove, i rapinatori hanno fatto intrusione in una villa, picchiando e derubando la famiglia. Potrebbe trattarsi degli stessi rapinatori?

La rapina avvenuta a Grottaminarda, è accaduta stanotte, famiglia di imprenditori tenuti in ostaggio da un gruppo di malviventi, si dice, avessero un accento straniero, sono riusciti a introdursi nella villa armati, colpendo il padrone alla nuca, picchiando selvaggiamente il figlio che ha provato a difendersi invano e contusioni anche alla padrona che è riuscita a chiamare i soccorsi non appena i rapinatori erano andati via, dopo però, aver messo a soqquadro e aver rapinato l’interno della casa, portando via gioielli e denaro.

Sul posto i sanitari del 118 ed i carabinieri di Grottaminarda che hanno avviato le indagini.