Irpinia e Sannio, si torna a scuola: libri di testo comodamente a casa con gli ordini online.

Ormai manca davvero poco all’inizio del nuovo anno scolastico 2023/2024. Nelle province del Sannio e dell’Irpinia la data è fissata al 13 settembre. Come ogni anno sono numerosissime le famiglie che si recano a gran folla nelle cartolibrerie per ordinare i libri o per acquistare il materiale necessario per la scuola. La spesa più importante è sicuramente quella dei volumi di testo.

Per risparmiare tempo e denaro, Amazon mette a disposizione un servizio online che con pochi click fa arrivare comodamente a casa tutti i libri di cui avete bisogno senza rischiare di dimenticare qualche titolo e approfittando anche di uno sconto.

https://www.amazon.it/b?node=26425807031&language=it_IT

Selezionate la regione d’appartenenza. Seleziona in seguito la provincia e il comune. Scegli il tipo di scuola. Seleziona la scuola a cui è iscritto tuo figlio/figlia. Clicca sulla classe e sulla sezione frequentata. Una volta concluse tutte le operazioni, comparirà l’elenco dei libri di testo in adozione per l’anno 2023-2024 da cui potrai sempre spuntare quelli che già hai o non vi interessano. Confermato l’ordine, nel giro di poco tempo riceverai comodamente a casa tutti i volumi.

DIRITTO DI RECESSO

Potrai restituire (senza doverne specificare il motivo) i libri scolastici acquistati entro 30 giorni, se venduti e spediti da Amazon.it.