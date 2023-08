Irpinia, nuovi autovelox arrivano sulle autostrade, coinvolta anche l’A16.

Dal 28 agosto al 3 settembre il compartimento della Polizia stradale per le regioni Campania e Basilicata ha predisposto dei servizi mirati per il controllo della velocità. Ciò nasce dall’esigenza, nell’ultimo periodo, di garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Da alcune indagini è emerso un aumento del fenomeno infortunistico soprattutto in prossimità delle autostrade e dei cantieri di lavoro. In particolare verranno annessi pannelli luminosi per avvisare gli utenti anche sull’A16 Napoli-Bari, in particolare nel tratto di territorio irpino.