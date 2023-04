Juve Stabia – Avellino 2-1, lupi amareggiati ma si punta ancora ai playoff

Nella scorsa giornata si è disputata Juve Stabia – Avellino, valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie C girone C. Il match ha visto i biancoverdi sconfitti per 2-1, con le marcature di Berardocco e D’Agostino.

Manuel Ricciardi, autore dell’unica rete dell’Avellino, ha dichiarato nel post partita: “In questo periodo non va. Non abbiamo scusanti. Avevamo bisogno di punti e non ci siamo riusciti. Siamo delusi e arrabbiati perché ce l’abbiamo messa tutta. Eravamo stanchissimi e abbiamo molti infortunati che c’hanno limitato le sostituzioni. Ora pensiamo alla Turris che ci occorrono punti per centrare i playoff”.

Nel post gara anche Dario Rossi, vice di mister Rastelli, ha cercato di dare una spiegazione alla pesante sconfitta subita allo Stadio “Romeo Menti”: “Dispiace perché i ragazzi ci tenevano a fare bene. Il rammarico è tanto. Loro hanno chiuso tutti gli spazi e le nostre energie erano venute meno. Abbiamo cercato l’episodio e lo spunto. La gestione della palla era l’obiettivo. Ora le prossime partite saranno determinanti. Viviamo di partita in partita continuando a credere in questi playoff. Peccato per Russo ma credo che non lo avremo a disposizione per un po’. Forse, oggi, c’era anche un rigore su Maisto. Cerchiamo di ripartire subito”.

Anche il difensore centrale Edoardo Sottini ci tiene a sottolineare la positività della sua partita nonostante il risultato: “Mancava un giocatore importante come Tito ma la mia prestazione, ritengo, sia stata positiva. Dopo un primo tempo equilibrato abbiamo dominato nel secondo tempo e, all’ultimo minuto, siamo stati sfortunati. Siamo arrabbiati. Il nostro obiettivo è vincere e fare più punti possibili”.