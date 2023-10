La Fondazione Rachelina Ambrosini in prima linea per “La matrice della terra”

“La matrice della terra”.

Pace, ambiente, sviluppo e libertà nell’equilibrio planetario.

L’8 novembre alle ore 9 con l’autorevole testimonianza di S.E. Grammenos Mastroyeni, diplomatico e senior deputy secretary general of the Union for the Mediterranean, prenderà il via il 4° Seminario organizzato dal Laboratorio di Cooperazione Internazionale e Sfera Pubblica non Governativa, del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno, in collaborazione con la Fondazione Rachelina Ambrosini. Gli incontri in programma si terranno per la sessione 2023/2024, e consentiranno agli studenti dell’Ateneo e a quanti vorranno collegarsi di poter ascoltare e confrontarsi con personalità di tutto rilievo nell’ambito della Cooperazione Internazionale.

Per informazioni e collegamenti scrivere a: