Mercogliano, “Apple Pie” organizza un nuovo incontro sul tema del poliamore

Nuovo appuntamento promosso dall’associazione “Apple Pie: l’amore merita LGBT+”, che segna la seconda tappa del percorso di consapevolezza verso l’Irpinia Pride 2023, la manifestazione arcobaleno che si terrà il 10 giugno ad Avellino.

Dopo il grande successo di pubblico riscontrato con il format della “Biblioteca Umana”, questa volta l’associazione darà vita a un incontro sul tema del poliamore. L’evento si svolgerà domenica 19 marzo, alle ore 17:30, presso il centro sociale “Pasquale Campanello” di Mercogliano. L’incontro si aprirà con le testimonianze di persone che hanno vissuto in prima persona l’esperienza di relazioni poliamorose, per arrivare a un momento di confronto e di scambio reciproco, in un clima di pieno rispetto e inclusività.

«Il concetto di poliamore è molto lineare, e allo stesso tempo complesso – afferma il direttivo di “Apple Pie” – Nella dinamica poliamorosa non esistono differenze rispetto al genere e all’orientamento sessuali, ma prevale la libertà di condividere volontariamente e consensualmente l’esperienza dell’amore. Così come viene rappresentato anche in una mappa dell’amore “poli”, sono molte le relazioni possibili all’interno di questa dimensione romantico-sociale».