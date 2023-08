Mirabella Eclano, il programma completo del Settembre Eclanese

In occasione della Festività di Maria SS. Addolorata, il Comune di Mirabella Eclano ha organizzato un ricco programma per coinvolgere tutte le fasce di età.

L’evento da non perdere sarà, sicuramente, l’attesissima Grande Tirata del Carro di Mirabella, in programma sabato 16 settembre 2023. Inoltre, fervono i preparativi per la data del 20 settembre che vedrà in scena Elettra Lamborghini.

Altri nomi di punta del cartellone: Sal Da Vinci che si esibirà il 18 settembre, il comico Simone Schettino, il 14 con Matilde Brandi nella stessa serata, Tony Tammaro il 13 e poi tutta una serie di spettacoli di intrattenimento di ogni genere e per ogni gusto.