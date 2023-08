Monteverde, il 20 agosto si terrà “Vivi il Fiume” un’esperienza a contatto con la natura.

Per gli amanti degli sport all’area aperta il 20 agosto l’Associazione CanoAufidus e la Proloco Monteverde organizza un evento alla scoperta del territorio. Il nome “Vivi il Fiume” vuole riportare all’obiettivo degli organizzatori, ossia trascorrere una giornata per conoscere lo sport della canoa, passeggiare lungo le rive dell’Ofanto e godere a pieno della natura.

Il programma prevede l’appuntamento alle ore 9,00 in Piazza a Monteverde per le iscrizioni, seguito dal trasferimento sul fiume in zona “Foresta Mezzana” alle ore 9,30. Alle ore 10,00 avrà inizio la discesa e le prove in canoa, nonché la partenza dell’escursione a piedi e in bici. Alle ore 14,00 è previsto il pranzo presso la casa comunale in Foresta con musica e balli.

Per partecipare all’evento è necessario prenotare contattando i numeri 3339532581 o 3519920371. Il contributo per l’iscrizione è di 10 € e comprende assicurazione, pacco-raduno e pranzo. Non perdete l’occasione di trascorrere una giornata indimenticabile sulle rive del fiume Ofanto!