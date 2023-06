Montoro, “Cena in bianco”: tutto pronto per l’evento

“Cena in bianco” approda a Montoro. Il primo luglio prenderà vita il famoso flash mob che punta alla riscoperta del piacere di mangiare con gli altri, così com’era un tempo alle feste di paese.

Semplicità, spensieratezza e unione: tutto quello che serve per vivere a fondo questo momento.

Oltre al dress code che impone di vestirsi di bianco dalla testa ai piedi, chiunque voglia partecipare lo può fare portandosi tutto da casa e quindi tavoli, sedie, cestini e borse frigo. Stesso discorso per il cibo con cui fare cena, ognuno se lo porta da casa e lo mangia in compagnia di amici e parenti oppure, come fanno in molti, con persone sconosciute con cui passare una serata diversa.