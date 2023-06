Montoro, l’evento “Cena in bianco”

Sabato primo luglio, a Montoro, si terrà l’evento “Cena in bianco”, un flash mob che punta alla riscoperta del piacere di stare a tavola tutti insieme così com’era un tempo nelle piccole feste di paese.

Una tradizione italiana riscoperta e rielaborata in molte città, che con la sua semplicità suscita un grande successo di pubblico e di partecipazione.

Poche ma rigorose sono le regole da seguire: il dress code che impone di vestirsi di bianco dalla testa ai piedi, e chiunque voglia partecipare lo può fare portandosi tutto da casa, come tavoli, sedie, cestini e borse frigo. Lo stesso per il cibo con cui fare cena, ognuno se lo porta da casa e lo mangia in compagnia di amici e parenti o come fanno altri, con persone sconosciute con cui passare una serata diversa.