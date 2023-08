Ospedaletto d’Alpinolo, Carabinieri scoprono piantagione di marijuana: 61enne arrestato

Nel pomeriggio di ieri, nel corso dei servizi finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno tratto in arresto un 61enne del luogo ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e “Coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

I militari dell’Arma hanno eseguito perquisizione domiciliare a seguito della quale venivano rinvenute quattro serre presenti nel giardino, di cui due dismesse e due destinate a coltivazioni. In quest’ultime, sono state trovate all’interno, 14 piante di marijuana non essiccate del peso di circa 4 kg e circa 300 grammi di piante essiccate di marijuana nonché 15 pasticche di ecstasy e circa 8 grammi di MDMA-Ecstasy in cristalli ed in polvere. Il rinvenimento di 2 bilancini di precisione, cellophane ed altro materiale utile per il confezionamento delle sostanze stupefacenti fanno ritenere che, quanto rinvenuto, tutto sottoposto a sequestro, fosse destinato a cessione a terzi.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino il predetto, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di comparire nella mattina odierna dinnanzi al Giudice per il rito direttissimo.