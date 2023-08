Paternopoli, arriva la Sagra dell’orto

Fervono i preparativi per la Sagra dell’orto, che si terrà sabato 26 e domenica 27 Agosto 2023, dalle ore 19:00, nella Piazzetta San Vito, a Paternopoli.

La serata di sabato 26 Agosto sarà animata dai Cumpari con tammuriate, pizzica e tarantelle, mentre al Frantoio Famiglietti si terrà una serata danzante con i Mix Harmony. A mezzanotte ci sarà un Dj Set con Margot Williams.

La serata di domenica 27 Agosto sarà accompagnata dalle Onde Sonore, mentre Frantoio Famiglietti si esibiranno nuovamente i Cumpari.

Non mancheranno stand enogastronomici, per degustare i deliziosi prodotti locali, accompagnanti da un buon bicchiere di vino e da ottima musica, per far vivere al pieno un momento di divertimento.