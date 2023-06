Quaglietta, al via la Festa d’estate al Cantariello

Ritorna la tanto attesa Antica festa della tradizione, organizzata dalla Pro Loco Aquae Electae, dedicata alla Madonna delle Grazie in località Cantariello a Quaglietta.

L’evento si svolgerà domenica 2 Luglio, e come da tradizione, in occasione della festività, i quagliettani si incammineranno per una scampagnata in prossimità delle sorgenti che costeggiano il fiume Sele.

Splendide degustazioni accompagnate dalla bellezza del borgo caratteristico, circondato dal verde e dalle acque.

Dalle ore 20:30 si potranno gustare:

-Panini con Salsiccia e peperoni

-Panini con pancetta e peperoni

-Pizza con lo zenzifero

-Vino locale e birre refrigerati nell’acqua della sorgente