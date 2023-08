Quindici, sale l’attesa per l’arrivo di Geolier

Geolier torna in Irpinia.

Dopo il successo riscosso ad Avellino, ospite del Summer Fest 2023, il cantante continuerà il suo tour estivo “IL CORAGGIO DEI BAMBINI – SUMMER TOUR” a Quindici, il prossimo 6 settembre presso la Piazza San Sebastiano.

Tra i suoi successi, non mancheranno in scaletta: Ricchezza, Poco/Troppo, X caso, M’Manc, Me vulev fa ruoss, Lonely, Nun se ver, Monday, Money, Maradona, I Am, Napo****no, Niente di speciale, Come vuoi, In trappola, Here I Come, Chiagne, Narcos, Non ci torni più, Give You My love, 2 secondi, Il male che mi fai, Soldati, Ultima canzone, So fly e Hermes.