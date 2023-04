Regione Campania, 100 castelli da visitare

I 100 castelli da conoscere in Campania

In edicola da giovedì l’ultimo libro di Roberto Pellecchia. “100 Castelli da conoscere in Campania” è un viaggio fotografico e narrativo tra grandi e piccole fortificazioni, da quelle più conosciute alle più nascoste, disseminate nella regione.

Cento castelli per sognare, per ritornare bambini, quando i castelli erano nelle fiabe e nei giochi d’infanzia, ma anche occasione per rivivere e immaginare le vicende medievali che portarono alla loro costruzione e che li videro testimoni di guerre, distruzioni, invasioni di popolazioni che si succedettero, storie di nobili dinastie.

In questo suo ottavo libro Roberto Pellecchia ha scelto i castelli medievali della Campania che, per il loro aspetto, stato di conservazione o particolare storia, maggiormente emozionano e riportano la mente a quelle epoche lontane.

“I castelli della Campania”, racconta l’autore, “erano in realtà molti di più ma una parte venne distrutta già in epoche remote, andando talvolta persa anche la memoria storica, e quelli che sono rimasti non hanno avuto vita facile. Il continuo mutare delle dominazioni nell’Italia meridionale, nonché il verificarsi di frequenti terremoti, mise a dura prova la sopravvivenza di quasi tutti i castelli che, nel corso dei secoli, vennero distrutti, ricostruiti, rimaneggiati o abbandonati del tutto, a seconda delle necessità e delle risorse economiche dei feudatari e della popolazione”.

In origine i castelli medievali avevano una funzione prevalentemente militare, difesi da mura e torri, con un mastio che rappresentava il luogo di difesa estrema.

Con la comparsa delle armi da fuoco molti castelli divennero inadatti a resistere ai colpi delle bombarde, per cui furono oggetto di importanti ristrutturazioni per opera di ingegneri militari che si prodigarono nel progettare strutture sempre più resistenti.

Gradualmente, tuttavia, i castelli non riuscivano più a soddisfare le esigenze militari dei secoli precedenti e nella gran parte dei casi vennero adattati a dimore gentilizie o semplicemente abbandonati perché i nobili preferirono andare ad abitare in nuovi palazzi baronali a valle, meno spartani e di più moderna concezione.

“Tutto questo si traduce nella condizione estremamente eterogenea dei castelli al giorno d’oggi, aggravata spesso dallo scarso interesse per la tutela del patrimonio storico manifestata da molte amministrazioni locali o, semplicemente, dalla mancanza di fondi pubblici per i necessari interventi. Oggi il panorama spazia da castelli del tutto scomparsi o ridotti a ruderi evanescenti, a castelli diroccati, trasformati e riutilizzati per nuove funzioni o restaurati in epoca recente. Dal punto di vista della fruizione turistica la situazione è altrettanto variegata perché, purtroppo, non tutti i castelli sono accessibili”, spiega Pellecchia.

“In alcuni casi lo stato di conservazione è talmente precario che la visita è interdetta per motivi di sicurezza, in altri si tratta di beni privati e i proprietari non consentono l’accesso, oppure appartengono alle amministrazioni locali che talvolta non dispongono delle risorse per renderli fruibili”.

Nonostante queste considerazioni, anche attraverso il patrimonio castellare, la Campania si rivela ancora una volta una regione ricca di sorprese e densa di beni monumentali, da tutelare senz’altro meglio, ma allo stesso tempo da meritare una giusta ed entusiastica attenzione.

“Scegliere cento castelli tra tutti quelli presenti nella regione non è stato semplice. La selezione è stata condotta in ragione di alcuni criteri oggettivi e anche di alcuni criteri soggettivi spiegati nell’introduzione del testo. Alla fine, il volume è stato realizzato per chi ancora si emoziona nel vedere un castello, per chi a tale visione si abbandona ai ricordi e alla fantasia, per chi magari ha voglia di conoscere, attraverso le immagini e qualche breve nota storica, la parte più corposa e più rappresentativa di questo grande patrimonio campano, i cento castelli che sono l’oggetto di questa pubblicazione”, conclude.

100 castelli da conoscere in Campania, volume di ben 208 pagine con oltre 300 immagini tutte realizzate dall’autore, sarà in edicola al costo di 10 euro a partire da giovedì 6 aprile. Al momento sarà distribuito in provincia di Salerno e, nei prossimi mesi, anche nelle altre province della Campania.

I 100 castelli del libro di Roberto Pellecchia. Provincia di Napoli

1 Napoli – Castel dell’Ovo

2 Napoli – Castel Capuano

3 Napoli – Castel Nuovo

4 Napoli – Castel Sant’Elmo

5 Acerra

6 Anacapri – Castello Barbarossa

7 Bacoli – Castello di Baia

8 Capri – Castello di Castiglione

9 Castellammare di Stabia – Castrum ad mare

10 Ischia

11 Lettere

12 Massa Lubrense – Castello dell’Annunziata

13 Nola – Castel Cicala

Provincia di Avellino

14 Ariano Irpino

15 Avella – Castello di San Michele

16 Bagnoli Irpino – Castello di Cavaniglia

17 Bisaccia

18 Calabritto – Borgo Castello di Quaglietta

19 Calitri

20 Cervinara – ’O Castellone

21 Gesualdo

22 Grottolella – Castello Macedonio

23 Lauro – Castello Lancellotti

24 Manocalzati – Castello di San Barbato

25 Melito Irpino – Castello di Melito Vecchia

26 Monteforte Irpino

27 Montella – Castello del Monte

28 Montemiletto – Castello della Leonessa

29 Monteverde – Castello Sangermano

30 Montoro Inferiore

31 Rocca San Felice

32 S. Martino Valle Caudina – Castello Pignatelli

33 Summonte

34 Taurasi

35 Torella dei Lombardi – Castello Ruspoli

36 Volturara Irpina – Castello di San Michele

37 Zungoli – Castello dei Susanna

Provincia di Benevento

38 Benevento – Rocca dei Rettori

39 Airola

40 Apice vecchio – Castello dell’Ettore

41 Casalduni

42 Ceppaloni – Castello Pignatelli

43 Circello

44 Faicchio

45 Gioia Sannitica

46 Guardia Sanframondi

47 Limatola

48 Montesarchio

49 Morcone

50 Pontelandolfo

51 Puglianello

52 S. Salvatore Telesino – Castello Sanframondo

Provincia di Caserta

53 Caserta – Castello di Caserta Vecchia

54 Alvignano

55 Arienzo

56 Caiazzo

57 Calvi Risorta – Castello di Calvi Vecchia

58 Capua – Castello delle Pietre

59 Castel Morrone

60 Francolise

61 Letino – Santuario della Madonna del Castello

62 Maddaloni

63 Mignano Montelungo – Castello Fieramosca

64 Mondragone – Rocca Dragonis

65 Pietravairano

66 Prata Sannita – Castello Pandone

67 Riardo

68 Rocca d’Evandro

69 San Felice a Cancello – Castello del Matinale

70 Sant’Angelo di Alife – Castello di Rupecanina

71 Sessa Aurunca

72 Vairano Patenora – Castello d’Avalos

Provincia di Salerno

73 Salerno – Castello di Arechi

74 Agropoli

75 Battipaglia – La Castelluccia

76 Buccino

77 Caggiano

78 Camerota

79 Camerota – Castel Montelmo

80 Campagna – Castello Gerione

81 Capaccio – Castello di Capaccio Vecchia

82 Castelnuovo Cilento

83 Castellabate

84 Cava de’ Tirreni – Castello di Sant’Adiutore

85 Eboli – Castello Colonna

86 Laviano

87 Lustra – Castello di Rocca Cilento

88 Maiori – Castello di San Nicola di Thoro Plano

89 Mercato San Severino

90 Nocera Inferiore

91 Olevano sul Tusciano – Castrum Olibani

92 Oliveto Citra – Castello Guerritore

93 Perdifumo – Palazzo Vargas di Vatolla

94 Roccadaspide

95 Sala Consilina

96 S. Cipriano Picentino – Castello di Montevetrano

97 S. Marina – Castello di Policastro Bussentino

98 Sicignano degli Alburni – Castello Giusso

99 Teggiano – Castello Macchiaroli

100 Valva – Villa D’Ayala