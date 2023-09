Salerno, spettacolo gratuito per la Settimana Europea dello Sport

Venerdì prossimo, 22 settembre, alle ore 10:00, nella Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, si terrà la Conferenza stampa di presentazione della “Settimana Europea dello Sport”: laboratori di danza gratuiti, per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni, che si svolgeranno a Salerno dal 24 al 30 settembre prossimi.

L’evento sportivo, curato dall’A.S.D. Salerno Danza, è incluso nel progetto: “Il Potente Abbraccio della Danza”, realizzato con il contributo del Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Salerno ed impegna in qualità di partners ONMIC, Centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno e Aerobic Dance Salerno.

I Laboratori saranno curati da autorevoli esperti e docenti del settore: Stefania Preziosi, Annamaria Salzano, Estella Pompa, Giorgia Casciello, Annalisa Farese, Mina Mingarelli, Rosa Vicinanza, Simona Totaro, Luigi Fortunato.