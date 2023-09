Al via i festeggiamenti in onore della Madonna del Soccorso, patrono di San Potito Ultra, che si svolgeranno da mercoledì 6 a sabato 9 Settembre 2023. Per l’occasione la statua viene portata in processione per le vie del paese accompagnata dalle note della banda musicale.

Tra gli ospiti ci sarà: Tony Rocco dj, Marco Sentieri, Vale Lembo, l’orchestra filarmonica campana e Eugenio Bennato.

In locandina programma religioso e civile.