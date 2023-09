Sannio, l’ecosistema sannita di supporto all’autoimprenditorialità e all’orientamento al lavoro.

Giovedì 14 settembre alle ore 12.00, presso l’Aula Magna dell’Università Giustino Fortunato in Via Raffaele Delcogliano 12 a Benevento, si terrà la conferenza stampa dal titolo: “L’ecosistema sannita di supporto all’autoimprenditorialità e all’orientamento al lavoro: il Comitato JA Campania e la collaborazione con gli Enti e le Istituzioni del territorio”.

Il capoluogo sannita ha attirato l’interesse ed il sostegno di Junior Achievement Italia (www.jaitalia.org), 5° ONG al Mondo per impatto sui giovani e candidata per il secondo anno consecutivo al Premio Nobel per la Pace.

JA Italia, membro di JA Worldwide che vanta oltre 100 anni di attività nella diffusione della cultura di impresa e orientamento tra giovani under 18 in oltre 120 paesi nel mondo, offre programmi gratuiti per le scuole, con un’azione strutturata e con opportunità concrete per i giovani studenti, eventi e competizioni internazionali, collegamenti con aziende, università e incubatori, creando startup investendo in formazione, sui territori, partendo dalle scuole e combattendo la dispersione e l’abbandono scolastico.

Sono sinergie ed opportunità come queste che devono essere replicate ed implementate, sfruttando al meglio tutti gli strumenti già posti in essere: dai percorsi scolastici per l’acquisizione di competenze trasversali (PCTO) a quelli universitari di sviluppo e perfezionamento delle competenze fino ad arrivare al mondo del lavoro, attraverso orientamento ed autoimprenditorialità.

Sarà l’occasione per presentare il Master di I Livello per docenti imprenditivi organizzato dall’Unifortunato in collaborazione con JA Italia e SCP Holding (https://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/docenti-imprenditivi-pedagogia-dellimprenditivita-ed-educazione-allimprenditorialita/).

Interverranno:

– COMUNE DI BENEVENTO – On. Clemente Mastella: come il territorio può supportare attivamente lo sviluppo di competenze ed orientare al mondo del lavoro;

– JA ITALIA – Dott.ssa Miriam Cresta (CEO): la nascita del Comitato JA Campania e il ruolo strategico di Benevento;

– UNIFORTUNATO – Prof. Paolo Palumbo: il Master Universitario di I livello per formare “Docenti Imprenditivi” e l’impegno dell’Università nel contesto locale e nazionale;

– SCP HOLDING – Dott. Mimmo Ialeggio: il perché di un’azione strutturata a partire dal nostro territorio. Il modello SUI – ScuolaUniversitàImpresa.

– IIS GALILEI-VETRONE – Il Dirigente Dott. Giovanni Marro (o suo delegato alle attività di PCTO ed orientamento): Come sostenere gli studenti ed orientarli consapevolmente sul loro futuro lavorativo. Esperienze in aula e testimonianze.

– SANNIO VALLEY – Prof. Carlo Mazzone: prospettive di sviluppo e sinergie territoriali come motore di crescita. L’esperienza del “vivariumware” e de “La scuola fuori” del ITI Lucarelli di Benevento

– MODERA – Alfredo Salzano – Giornalista