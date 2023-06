Schnell Übernimmt Beziehungen mit Mars / Venus Guru, John Gray

JayJay fragt: denkst Männer und Frauen in der Tat sehr gut wissen, was sie wollen in einem Partner , oder ist die Dinge, die sie tatsächlich wünschen einzigartig von was sie glauben sie fordern?



John Gray : typisch welche Personen denken sie fordern in jemandem ist nicht was auch immer zweifellos brauchen oder wünschen. In Wirklichkeit, viele Menschen enden in dauerhaft und erfreut Interaktionen mit jemand, der tatsächlich wirklich außerhalb Bereichs|Umfangs} von wem sie glaubten sie waren auf der Suche nach. Wirklich Liebe kann an Orten Orten wachsen, die wir nie erwartet haben. Dies ist der Grund Ich genieße state, “Datum um, nie ruhen herum.” Dies bedeutet, dass, Öffnen sich selbst bis zu die Optionen welche online, ohne auch verbunden zu schnell und also auf diese Weise deine die möglichen|machbaren} Interaktionen einschränken das könnte sein das Beste für Ihre Bedürfnisse.

Scotch fragt: Was ist der richtiger Weg um mit zu kommunizieren ein Mann? ich glaube wie sie heruntergefahren der Moment Sie beabsichtigen, zu diskutieren die Verbindung oder so etwas schwer.

John Gray : normalerweise eine Frau wird fühlen Männer â € žSchaltet ab über über ihre einzigartige Verbindung, weil one ‘s von Intimität ist ganz verschieden von in Bezug auf ihr eigenes.

Wann immer ein Mann bringt heraus, weil er fühlt eine Anforderung für sein eigenes Raum, eine Frau {wird|zu sei besorgt und sagt sie möchte erwähnen sein Gefühle. Aber das ist das Gegenteil von genau was one will ausführen. Die Wahrheit ist sollte sie über die Beziehung wie er ist tatsächlich verfügbar und offen – vielleicht nicht wenn er ist nimmt gerade zurück. Denken Sie daran, als ich komponierte in einer Reihe von Mars / Venus Bücher, â € žMänner sind wie Gummibänder. ‘ Sie ziehen sich zurück, nehmen sie weg, und so springen sie und zusätzlich springen sie zurück. Gerade zurück. p>

Also genau was kann du tust wenn er ist herausnehmen? In der Tat, ignoriere ihn etwas und übe Bereiche , die Sie jemals, Sie sollten nicht machen Sie den Fehler des Verdienens des des größten Teils Verbindung zu einer sozialen Leben.

Es ist dafür extrem Grund, warum i ermutigen Frauen haben dynamisch und interessiert sozial Existenz, das erreicht weit hinaus der Partnerschaft diese Dame hat zusammen mit ihr Begleiter. Interaktionen so häufig werden die viele erfolgreich sind diejenigen wo jeder Begleiter tatsächlich solider Gefühl Selbst.

Am wichtigsten von allem, denke daran: der Mann, mit dem du dich verabredest ist nicht das girl friend. Freundinnen werden über Interaktionen den ganzen Tag am Ende. Männer haben a viel reduziert Aufmerksamkeit Zeitraum in Bezug auf diskutieren Intimität. Erkennen Dies als Standard Marsmenschen Verhalten und Sie werden viel besser verstehen und anpassen die Tatsache teilen dein Leben mit einem Mann.

signifikanter hyperlink