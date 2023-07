Sirignano, incendi continuano a bruciare, questa volta protagonista una baita!

Gli incendi continuano a divampare anche in Irpinia, il comune protagonista è quello di Sirignano, in particolare nella Pineta Ciglio. Il luogo interessato è una baita che in passato veniva utilizzata come campo Scout, successivamente punto di ristoro per gli escursionisti.

I Vigili del Fuoco di Avellino sono prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente; due squadre provenienti dalla sede centrale del Comando di via Zigarelli sono giunte sul posto e hanno immediatamente iniziato a combattere le fiamme che avevano avvolto l’intera struttura, fortunatamente le fiamme sono state domate e la situazione messa sotto controllo. Benché la prontezza dell’intervento la baita storica è stata purtroppo distrutta dalle fiamme.

Si ringrazia dal momento che non siano state trovate persone all’interno nel momento dell’incendio, ma nonostante ciò la perdita della struttura ha suscitato un profondo senso di dispiacere e nostalgia tra gli abitanti della zona.