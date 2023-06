Taurasi, l’11 giugno: via alla seconda edizione di “La Corrida – Memorial Carlo Tuzio”.

È sempre vivo a Taurasi l’affettuoso ricordo dell’indimenticabile maestro Carlo Tuzio. E l’Associazione culturale “Taurasium” ha organizzato la seconda edizione del “Memorial” che porta il suo nome. Infatti, domenica 11 giugno 2023, con inizio alle ore 21.00, in via Municipio si terrà “La Corrida”, anche in concomitanza dei giorni dedicati ai tradizionali festeggiamenti in onore di San Marciano, patrono del paese irpino.

Dopo il grande successo dello scorso anno, l’’associazione culturale taurasina, presieduta da Alberico Cardia, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Tranfaglia, riproporrà l’iniziativa alla quale parteciperanno cantanti, strumentisti, comici, giocolieri, barzellettieri, ballerini e tanti altri “artisti allo sbaraglio”, singolarmente, in coppia o in gruppo. Poi sarà il pubblico presente, armato di fischietti, tamburelli, campanelle, trombette ed altri arnesi, a scegliere e a decretare, con il proprio entusiasmo e i propri applausi, i vincitori della seconda edizione de “La Corrida – Memorial Carlo Tuzio”.

La manifestazione sarà tramessa dal vivo, in diretta streaming, sulle pagine social di Cosmo Radio Taurasi.

Il maestro Carlo Tuzio, prematuramente scomparso, è stato un ballerino professionista di danza sportiva di livello internazionale. Nella sua ultratrentennale carriera è stato competitore Fids, giudice internazionale Wdc, presidente provinciale Aimb per Avellino e Benevento, istruttore ufficiale della Csen e della Fibes, insegnante e preparatore atletico di allievi che hanno gareggiato in tutto il mondo per i circuiti agonistici di danza sportiva Aimb, Fidaitalia e Wdc, avendo sempre accanto sua moglie, nonché ballerina e insegnante, la cara Vanna Morante.