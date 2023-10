Venticano, la Fondazione “Rachelina Ambrosini” promuove “Piantala!”

La Fondazione “Rachelina Ambrosini” situata a Venticano (AV) è lieta di prendere parte alla quinta edizione dell’iniziativa con l’hashtag #piantailquattrottobre, invitando tutte le Amministrazioni Comunali, Scuole, Parrocchie, Associazioni a piantare un albero il prossimo mercoledì 4 ottobre.

L’albero rappresenta ossigeno, riparo, è in grado di abbassare gratuitamente le temperature di questi giorni. L’albero è vita e deve restare tale.

Per aderire all’iniziativa bisogna scaricare il manifesto sotteso e completare con i dati dell’appuntamento per quel giorno. Sarà necessario anche scattare una foto per immortalare questo momento profondo e significativo.

Si ringrazia la Fondazione Ambrosini per promuovere queste iniziative volte al cambiamento e benessere, attraverso la partecipazione di una cittadinanza attiva in prima linea per proprio Paese.