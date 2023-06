1/2 von Solitary US-Amerikaner Wählen ein Partner

Basierend auf eTrans-Sexkontakte in Bremene Umfrage von Personen Nachrichten System von Internet-Dating-Sites, die verfügbar auf Durchschnitt 52 % von Singles stoßen keinen Vorteil, um werden ledig und lieber a Partner. Diese verlassen 48 Prozent der Singles Lokalisieren eines Nutzen für ein “dennoch suchen} “Beziehung Position. , 33 % von Männern und Frauen befragt behauptet, dass in der Lage zu sein die Fähigkeit zu haben, in der Lage zu sein, zu tun, was Sie wollen, was Sie brauchen, zu tun, zu tun, zu tun, zu tun, zu tun könnte der sein Haupt vorteilhaften Vermögens von Sein unverheiratet, während 7 Prozent sagten wohnen allein. 4 Prozent der Singles sagten sie bevorzugen werden einsam weil sie datieren können, und gleich Prozentsatz erwähnte sie bevorzugen es einfach weil sie wählen können wie man investiert sein Geld.

Diese Umfrage wurde am 13. von Menschen Nachrichten durchgeführt. Internet-Dating-Sites innerhalb des dreißig Tage August ansehen sowie das basic Elements des Sep. 27.000 Mitglieder innerhalb Umfrage ansehen.

