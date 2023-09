Manca veramente poco all’inizio della 43esima edizione della Sagra dei Funghi di Cusano Mutri.

Cusano è un comune in provincia di Benevento, in Campania, decisamente affascinante per via del suo centro storico realizzato prevalentemente in pietra e per l’alta qualità dei prodotti agroalimentari. Non a caso, la Sagra dei Funghi in questo piccolo borgo è un momento per scoprire le prelibatezze del territorio ma anche la sua cultura.

La “Sagra dei Funghi” rappresenta un evento profondamente radicato nella tradizione di Cusano e nel cuore degli abitanti del villaggio e delle aree circostanti. Da ben quarantatré anni, questa festa ha attratto migliaia di partecipanti, consolidandosi come una delle principali sagre culinarie nel territorio campano, dedicata alla cucina tradizionale locale e alla cultura del luogo. I festeggiamenti si svolgono durante l’autunno, trasformando il centro storico in un luogo vivace e coinvolgente per diverse settimane

Oltre alle delizie culinarie, la sagra offre anche concerti e spettacoli in piazza. Inoltre, sono organizzate visite guidate ed escursioni, in collaborazione con la ProLoco Cusanese, ProLoco di Civitella Licinio e Matese Escursioni, per esplorare il borgo e i suoi luoghi caratteristici, come le chiese, luoghi naturali ovvero le Forre di Lavello e antiche botteghe, che mettono in mostra le specialità locali. Tutto ciò si unisce in un’esperienza coinvolgente e autentica, in cui la tradizione, la gastronomia e il patrimonio culturale si fondono in modo indimenticabile.

Il centro storico è di costituzione medievale ed ancora oggi conserva intatto la sua affascinante architettura, contraddistinta dalle strette viuzze, dai porticati e dalle abitazioni con portoni e finestre in pietra scolpita. Passeggiando nel centro storico, si incontra la ‘porta di mezzo’, composta da un semplice architrave in pietra, si protende lungo la scalinata che collega Piazza Roma alla Chiesa di San Pietro e Paolo. Inoltre troviamo lungo il percorso, “La Torre Medievale”, recentemente ristrutturato che offre una ottima visuale ed un panorama mozzafiato sulla valle sottostante.

Proseguendo troviamo una varietà di stand gastronomici che si dispiegano per le vie del centro, incentrati quasi tutti sul fungo porcino che viene trasformato in diverse creazioni. Queste deliziose pietanze e sfizioserie accompagnate dai vini locali richiamando storia e tradizione, contribuendo a creare un’atmosfera festosa. Negli ultimi anni si è affermato il fenomeno dello “Street Food con vere e proprie rivisitazioni ed innovazioni. Canzoni e balli popolari risuonano nell’aria, evocando l’autenticità delle tradizioni cusanesi ma non solo, lungo il centro possiamo trovare anche angoli di Discoteca per i giovani.

La Sagra non è solo un’occasione per gustare piatti straordinari, ma anche per condividere momenti di gioia con la comunità locale, tra canzoni, balli e spettacoli. L’impegno nell’organizzazione di visite guidate ed escursioni dimostra quanto sia radicata la volontà di preservare e condividere la storia di questo borgo medievale. Ormai da 43 anni rappresenta una celebrazione di Cusano Mutri in tutte le sue sfumature, dal patrimonio architettonico alle tradizioni culinarie, passando per l’ospitalità calorosa dei suoi abitanti. È un’esperienza che arricchisce unendo passato e presente in un connubio indimenticabile.