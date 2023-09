Camera di commercio Irpinia Sannio: il via al corso “Esperto in responsabilità sociale delle imprese”.

Prende oggi il via il corso “Esperto CSR per integrare la sostenibilità in azienda” realizzato dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio e dal Consorzio interuniversitario Promos Ricerche in collaborazione con la Scuola di Governo del Territorio, Intramedia, Spazio alla Responsabilità, e con il supporto tecnico di Valirsannio Azienda Speciale dell’Ente camerale.

Il corso ha riscosso successo di iscrizioni. Parteciperanno al corso ben 26 imprese – per complessivi 30 iscritti tra manager, collaboratori e dipendenti – delle province di Avellino e Benevento, oltre a 10 studenti nei percorsi di laurea specialistica dell’Università del Sannio.

Basato sulla formula del percorso formativo – laboratoriale, il corso consentirà ai partecipanti di acquisire ed applicare i contenuti teorici e gli strumenti operativi per misurare, valorizzare e migliorare le performance di sostenibilità dell’impresa secondo principi e standard internazionali di riferimento e alla luce delle sfide legate all’Agenda 2030:dalla integrazione della responsabilità sociale nel modello di governance alla gestione delle relazioni con i diversi portatori d’interesse fino all’adozione dei più opportuni strumenti di reporting, contemplando l’acquisizione di certificazioni, riconoscimenti ed attestati di premialità (Rating di Legalità, Rating ESG), utili anche i fini di un miglior accesso al credito ed ai finanziamenti, da spendere nelle relazioni con clienti, finanziatori ed altri stakeholder.

Il corso si svolgerà lungo 12 incontri per 52 ore complessive di didattica e si concluderà il 10 novembre. Al termine del corso i partecipanti otterranno un attestato di “Esperto CSR” rilasciato dalla Camera di Commercio e dal Consorzio Universitario Promos Ricerche.

Il progetto formativo sulla responsabilità Sociale d’Impresa, voluto dal Commissario Straordinario Girolamo Pettrone, è stato attivato dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio avvalendosi della propria Azienda speciale Valirsannio per il coordinamento tecnico ed il tutoraggio didattico. A lezione ci saranno docenti dell’Università del Sannio e qualificati professionisti del settore, per sostenere le imprese di un’area con forte vocazione all’export e che ha bisogno di competenze nel settore della sostenibilità di impresa, ormai imprescindibili per competere sui mercati globali.

Il successo di iscrizioni a questa importante iniziativaconferma la capacità dell’Ente camerale di intercettare e rispondere alle esigenze e ai fabbisogni delle imprese – evidenzia il Commissario Pettrone – nel suo ruolo di supporto e di stimolo alla crescita competitiva del tessuto produttivo, guardando nel contempo anche alle nuove generazioni, futuri professionisti e imprenditori, per accrescere la forza attrattiva di un territorio dall’antica tradizione artigianale e industriale ma con una significativa propensione all’innovazione. Diverse infatti le azioni messe in campo dalla Camera di Commercio, tra cui in particolare il progetto sulle Comunità energetiche e l’intesa con INAIL Campania per promuovere buone pratiche e cultura della prevenzione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Consorzio Promos Ricerche e la Scuola di Governo del Territorio lavorano da molti anni sui temi della sostenibilità sociale, ambientale e di governance delle imprese, attraverso l’attivazione di sportelli informativi per le imprese, corsi di alta formazione e ricerche. In particolare il Consorzio ha attivato, più di 10 anni fa, il primo sportello regionale per la Responsabilità Sociale d’impresa,sottolinea il Prof.Riccardo Realfonzo, direttore scientifico di Promos Ricerche. Si tratta di un corso innovativo che parte dal presupposto che le imprese devono fortemente preoccuparsi delle tematiche ESG se desiderano crescere e creare valore nel medio-lungo periodo. È obiettivo costante del Consorzio rispondere alle esigenze di innovazione delle PMI attraverso attività di formazione e riqualificazione professionale ma anche grazie ai progetti di ricerca e sviluppo, analisi e studi condotti dalla Scuola di Governo del Territorio.

Il corso è innovativo anche nella sua formula, spiega Raffaella Papa, direttrice del corso e CEO di Intramedia srl, perché nasce da un’esperienza di oltre 15 anni nell’accompagnare e supportare le imprese nel miglioramento delle performance conciliando gli obiettivi economici con quelli sociali e ambientali, a vantaggio proprio di quel capitale reputazione che sta alla base del rapporto di fiducia con il mercato. Quindi non solo trasferimento di nuove competenze con gli interventi e le testimonianze di esperti e professionisti, ma anche applicazioni pratichee strumenti operativi stimolando processi collaborativi tra imprese, professionisti e giovani talenti per costruire insieme Percorsi di Responsabilità Sociale e Sostenibilità coerenti con la missione aziendale, obiettivi, dimensione e natura del core business.

