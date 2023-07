Aiello del Sabato, abusata dai familiari: ora in carcere

Atti sessuali sulla sorella segregata in casa: nel pomeriggio arriverà la condanna per la madre aguzzina M.G. e per il figlio, D.D.A.

Le richieste del pubblico ministero

Stamane il pubblico ministero al termine della sua requisitoria ha invocato la condanna a 8 anni e 6 mesi per la madre e a 6 anni per il figlio. Attesa la decisione del gup alle ore 14.

La ricostruzione

Per questi presunti abusi in carcere sono finiti il fratello 21enne D. D. A. (tratto in arresto il 23 dicembre 2022) e sua madre M. G. (già detenuta con le accuse di tortura, istigazione al suicidio e maltrattamenti). Per il fratello minore sta procedendo la procura dei minorenni. Il padre invece è accusato di non essere intervenuto nonostante sapesse la verità.