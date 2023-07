Benevento, grande successo per “Struscio di Streghe”

Al Teatro Romano, dinanzi ad un folto pubblico e con il plauso di una giuria di altissimo profilo, si è conclusa la prima edizione di ‘Struscio di Streghe’, il concorso coreografico organizzato dalla Fondazione Terre Magiche Sannite e dalla Compagnia Balletto di Benevento che ha visto protagonisti ben 11 diversi gruppi di ballerini provenienti dall’intero territorio regionale.

Buona la prima, dunque, per un evento unico nel suo genere che ha attirato l’attenzione di tanti curiosi e appassionati, ed ha permesso loro di scoprire nuove chiavi di lettura circa la figura della janara – tema della Manifestazione – grazie alle varie interpretazioni coreutiche portate in scena. Ad aggiudicarsi i premi finali, nella serata di domenica 9 luglio, i seguenti lavori: “La chiave di Artemisia” di Livia Berte’, miglior progetto coreografico; “Janara” dell’Academy Dance “Tersicore” di Simona Visone, miglior scelta musicale; “Litha” della scuola “Arabesque” diretta da Teresa Vitale, migliori costumi; “Sind” della scuola “Un tempo per ballare” diretta da Rachele Iavarone, miglior lavoro sull’immagine.

I premi sono stati assegnati da una giuria d’eccezione composta dalla madrina dell’evento Clotilde Vayer, già prima ballerina dell’Opera di Parigi e direttrice del Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo di Napoli; Raffaele Paganini, già primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma; Mohamed Maged, ballerino e coreografo della Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera; Giosuè Grassia, direttore del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento; Franco Francesca, eco designer e Roberto Petroccia, hair stylist e make up artist.

Nella giornata precedente la serata finale, invece, un Corso Garibaldi come non si era mai visto, in quanto animato da numerosi ballerini e musicisti impegnati nella rievocazione di un Sabba che a sua volta ha fatto seguito a numerosi workshop tenutisi pubblicamente in aree diverse e turisticamente rilevanti del capoluogo sannita.

In definitiva, una manifestazione organizzata nei minimi dettagli e che ha rappresentato una sfida, sicuramente vinta, per gli organizzatori: “Siamo davvero molto soddisfatti per la riuscita dell’evento – spiegano – esso ha superato di gran lunga le nostre aspettative. Ciò non soltanto per la quantità e la qualità del pubblico presente, ma anche per l’emozione e l’entusiasmo espresso dai 150 danzatori, autentici protagonisti. Ringraziamo perciò tutti coloro che hanno reso possibile la riuscita di questa bellissima Manifestazione che mira sempre più a valorizzare il nostro territorio e la nostra identità. Ci stiamo infatti già preparando – concludono Carmen Castiello e Carmine Ricciardi – per l’evento del prossimo anno che durerà una settimana e che amplierà collaborazioni ed intese con il territorio”.