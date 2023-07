Amorosi, preleva in natura specie di fauna volatile protetta: 63enne denunciato

In mattinata i Carabinieri della Stazione di Amorosi, nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, nel transitare sulla SS. 265 variante Fondo Valle Isclero, all’altezza dello svincolo per Amorosi, notavano un’autovettura Ford Fusion condotta da un uomo. I militari, insospettitisi dall’atteggiamento assunto dal conducente alla loro vista, intimavano l’alt al veicolo e procedevano al controllo.

A seguito di perquisizione veicolare, rinvenivano all’interno del bagagliaio n. 4 cardellini rinchiusi in apposite gabbiette, oltre a fili, trappole, aste in legno per fissaggio di reti ed altro materiale usato nell’illegale pratica dell’uccellagione che consiste nel prelevare in natura specie di fauna volatile protetta.

Al termine degli accertamenti il 63enne, da ritenersi sottoposto alle indagini e quindi innocente fino a sentenza definitiva, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per “maltrattamento di animali e inosservanza delle norme per la fauna selvatica e per il prelievo venatorio”. I cardellini sono stati affidati ad una ditta specializzata che li trasporterà presso il centro ricettivo animali selvatici di Napoli per le previste cure, mentre gli strumenti utilizzati per la cattura sono stati sottoposti a sequestrato.