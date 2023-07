“ASD Sporting Lioni”, è tempo di riconferme

È tempo di riconferme nella ASD Sporting Lioni, sia per quanto riguarda lo staff tecnico, che vede in prima linea il mister Luca Colantuono che anche quest’anno sarà alla guida della già avviata e consolidata squadra, sia nella presenza attenta e partecipe del nostro Giovanni Di Paolo, nel supporto e nella preparazione degli allenamenti delle partite in casa e non.

Sempre vivo nella casa dello Sporting il desiderio di coinvolgere ed unire quanto più possibile la presenza dei tanti lionesi dediti alla vita calcistica, ragazzi desiderosi di essere presenza attiva nella storia del loro Paese, uniti dalla passione comune che il calcio per loro rappresenta, ancora più convinti di viverla indossando quella che è la maglia del Paese che li ha visti crescere ed appassionarsi a questo mondo.