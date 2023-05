AORN San Pio Benevento, bando di concorso per l’assunzione di nuovi Dirigenti Medici

Come più volte annunciato e come auspicato da più parti, è stato indetto il concorso per l’immissione di forze fresche all’interno dell’Azienda ospedaliera ‘San Pio’. Si tratta di un bando per l’assunzione a tempo indeterminato di sei Dirigenti Medici disciplina Medicina d’Emergenza – d’Urgenza; l’altro per lo stesso numero di persone ma per un tempo determinato di otto mesi, sempre nella disciplina della Medicina d’Emergenza – d’Urgenza.

Importante il rispetto dei requisiti generali (cittadinanza, idoneità fisica, titolo di studio e iscrizione all’albo professionale) e dei requisiti specifici (laurea in medicina e chirurgia, specializzazione nella disciplina in oggetto e iscrizione all’albo dell’ordine dei medici).

La Commissione esaminatrice sarà selezionata dal Direttore Generale.

Le prove d’esame sono articolate in due parti: una parte scritta (relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso oppure la soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa) e una pratica (tecniche e manualità peculiari, per le discipline dell’area chirurgica la prova in sala autoptica e deve essere illustrata per iscritto).

E non è una notizia che deve rimanere circoscritta alla sola assunzione di nuove forze all’interno dell’ospedale, ma si va a innestare in una situazione che ha creato polemiche e imbarazzi nel corso degli ultimi mesi: mancanza di personale, code imbarazzanti di ambulanze di fronte al Pronto Soccorso e aggressioni agli operatori (probabilmente sempre per i ritardi accumulati nella presa in carico di pazienti). In questo quadro si inserisce questa novità che punta all’inserimento dei primi sei dirigenti per un tempo prestabilito e limitato con la prospettiva di arrivare all’introduzione in pianta stabile dei dirigenti. E si tratta di un sospiro di sollievo anche per chi appartiene al mondo della sanità: il concorso si traduce nell’alleggerimento dei carichi di lavoro e, quindi, nella maggiore attenzione nel seguire i pazienti. Insomma non è il classico annuncio di lavoro, vale per chi appartiene a questo mondo ma anche per il cittadino.

Per tutte le informazioni relative ai bandi di concorso del San Pio basta cliccare sulla sezione bandi del sito dell’AORN San Pio