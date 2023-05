Avellino, mancano medici di emergenza-urgenza: bando dell’Asl.

Stante la grave carenza di dirigenti medici della disciplina di Medicina d’Emergenza-Urgenza in servizio presso l’ASL di Avellino e dovendo garantire i Livelli Essenziali di Assistenza e la continuità dei servizi sanitari cui non è possibile far fronte con il personale attualmente in servizio, in considerazione del fatto che le procedure concorsuali messe in atto dall’Azienda hanno avuto esito negativo, l’ASL, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, ha indetto avviso pubblico per soli titoli per la copertura a tempo determinato di n. 11 posti di Dirigente medico disciplina di Medicina d’Emergenza-Urgenza.

Possono partecipare all’avviso pubblico, della durata di 12 mesi rinnovabili per ulteriori 12 mesi, coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea in Medicina e Chirurgia; Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza o discipline equipollenti (sono ammessi anche gli iscritti al penultimo e ultimo anno del corso di specializzazione); Il personale medico che tra il 1 gennaio 2013 e la data di scadenza del presente avviso abbiamo maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio Sanitario Nazionale, almeno 3 anni di servizio, anche non continuativo, anche se non in possesso del diploma di specializzazione;

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici. L’avviso, pubblicato sull’albo pretorio in data odierna, ha durata di 15 giorni dalla data di pubblicazione.