Melito Irpino, Isola Ecologica: multe da 600 euro.

La polizia Municipale, è riuscita ad acciuffare il “furbetto” di turno che libera i vari rifiuti in un’area messa a disposizione esclusivamente per le poche famiglie che vivono nelle zone agricole non servite del servizio “porta a porta”.

Si cerca di mettere un freno all’utilizzo incivile dell’Isola ecologica provvisoria a Melito Irpino, con impianti di videosorveglianza più efficaci.

La quantità di rifiuti che spesso viene accatastata, crea al Comune di Melito, un aumento dei costi per lo smaltimento, c’è immondizia non differenziata di persone dell’intero distretto.Di conseguenza, in speranza del compimento dell’isola ecologica, la Polizia Municipale, ha stabilito di situare un freno all’inciviltà ed altri “furbetti” saranno presto sanciti.