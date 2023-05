IIA: Arroganza gestionale ’’Battuta’’ … Lavoratore rientrato

Avellino, dopo la denuncia ai Carabinieri di Flumeri e L’OK del medico di fabbrica, questa mattina con largo anticipo è rientrato il lavoratore costretto alle ’’FERIE FORZATE’’.

Come si ricorderà la questione era sorta dopo la richiesta del lavoratore di essere spostato dalla postazione del reparto verniciatura per un impedimento fisico momentaneo attestato anche dal medico di fabbrica.

La Direzione del Personale per tutta risposta lo aveva spedito a casa in ferie forzate.

Abbiamo vinto una battaglia di civiltà contro una Direzione del Personale che pratica una gestione fuori dalle regole contrattuali dichiara il Segretario Generale Giuseppe Zaolino.

La marcia indietro dopo aver divulgato a mezzo stampa un comunicato di falsa informazione, definendo le ferie forzate (ferie d’ufficio) testimonia la confusione e l’incapacità di questi dirigenti ad applicare il DECRETO 81.

Il lavoratore chiedeva di lavorare in sicurezza tenendo conto della prescrizione del medico e invece si è visto spedire a casa in ’’FERIE FORZATE’’.

La Fismic dentro la fabbrica con l’Rsu Giovanni Garofano e fuori sul territorio, dalla Segretaria Provinciale non permetterà a nessuno di ’’consumare abusi” soprattutto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. La denuncia ai Carabinieri conclude Zaolino, farà il suo corso per evidenziare ’’abusi e responsabilità’’ e se qualcuno ha sbagliato dovrà rispondere in prima persona.