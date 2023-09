Anastasia Kuzmina, denuncia una molestia alle poste

«Sto provando a girare questo video da mezz’ora quindi la faccio breve. Ero alle poste a inviare un pacco, lunedì a mezzogiorno e mezzo», ha spiegato visibilmente sconvolta. «Mi chiamano a uno sportello e lo sportellista era impegnato a fare qualcosa -aggiunge- sei mesi fa, per esempio, sono stata inseguita in pieno giorno da un tipo che mi si è attaccato addosso. Anche in quel caso non l’ho denunciato subito, sono scappata. Quindi per dire che i lupi non li incontri solo alle due di notte quando sei svestita, i lupi – conclude – si incontrano a tutte le ore e quello che molti non capiscono è che una donna ha sempre paura».

