Benevento, ASCOM e problematiche

Il Consiglio di Stato con ordinanza n° 7134 del 25 settembre 2023 ha sancito che l’associazione Confcommercio Campania con sede in Napoli non possiede i requisiti per la partecipazione al rinnovo dei Consigli delle Camere di Commercio Irpinia Sannio, di Napoli e di Caserta.

Ovviamente viene da pensare che tale decisione, oltre che alle Camere di Commercio, debba estendersi ad ogni altra presenza che Confcommercio ha in qualsivoglia commissione, comitato, Ente, consorzio, etc. etc.

Noi di Ascom Benevento, confederata con Confcommercio fino al luglio del 2022, abbiamo sempre osteggiato il progetto di regionalizzazione delle associazioni provinciali promosso ed attuato nel 2016 dal commissario confederale Giacomo Errico.

Eravamo convinti -come lo siamo oggi- che la regionalizzazione non avrebbe prodotto nessun beneficio politico alle imprese rappresentate e che, anche giuridicamente, avrebbe generato forti perplessità.

Ad onor del vero anche per noi non era immaginabile un simile catastrofico epilogo.

Ad Ascom Benevento non resta che essere orgogliosa e soddisfatta di aver provveduto a formalizzare il volontario recesso dalla Confederazione lo scorso 6 luglio 2022 nel pieno rispetto di tutte le imprese sannite ad essa associate così preservando anche la sua partecipazione al rinnovo degli Organi statutari della Camera di Commercio Irpinia Sannio come autonoma associazione provinciale.

Peccato per i tanti colleghi e amici irpini che avevano riposto fiducia in un tal fallimentare progetto di regionalizzazione.